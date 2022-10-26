В Ишимбайском районе Башкирии выпало 10 сантиметров снега

09:19, 26 окт 2022

В соцсетях появилось видео от жителя Башкирии, на котором он запечатлел обильный снегопад вблизи деревни Кулгунино на перевале Алатау. По словам автора видеоролика, выпал уже десятисантиметровый слой снега.







— Еду сейчас с Уфы домой. Ям на дороге не видно. Морозов пока нет. Сейчас посмотрим, какая погода еще у нас дома, — говорит автор видеоролика.



Накануне водители из Белорецкого района сообщали об образовавшейся на одной из трасс пробки из грузовиков. По их словам, одну из фур занесло на льду и большегруз перекрыл почти всю дорогу. На фотографиях можно увидеть, что всю округу уже покрыл снег, пейзаж не отличить от зимнего.



Первые снегопады в отдельных районах республики начались еще в сентябре.

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