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Добровольца из Кармаскалинского района Башкирии наградили медалью «За воинскую доблесть»

Добровольца из Кармаскалинского района Башкирии наградили медалью «За воинскую доблесть»

11:16, 26 окт 2022

Жителя деревни Константиновка Кармаскалинского района Игоря Родина наградили медалью «За воинскую доблесть» за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Ее вручил глава района Альфир Сабиров.

После окончания Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники парня призвали в армию. В феврале 2022 года он в качестве добровольца отправился на спецоперацию на Украине. Спустя несколько недель Игорь Родин вернулся домой.

В настоящее время 21-летний парень учится в БашГУ и работает в Кармаскалинском ЛПУ МГ.

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Источник: www.proural.info
Фото: Администрация Кармаскалинского района
Теги: Кармаскалинский район спецоперация добровольцы
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