Добровольца из Кармаскалинского района Башкирии наградили медалью «За воинскую доблесть»
11:16, 26 окт 2022
Жителя деревни Константиновка Кармаскалинского района Игоря Родина наградили медалью «За воинскую доблесть» за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Ее вручил глава района Альфир Сабиров.
После окончания Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники парня призвали в армию. В феврале 2022 года он в качестве добровольца отправился на спецоперацию на Украине. Спустя несколько недель Игорь Родин вернулся домой.
В настоящее время 21-летний парень учится в БашГУ и работает в Кармаскалинском ЛПУ МГ.