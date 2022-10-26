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Мобилизованные из Башкирии имеют право на отпуск

Мобилизованные из Башкирии имеют право на отпуск

14:15, 26 окт 2022

Мобилизованные жители Башкирии имеют право на отпуск. Как сообщает портал «Объясняем.РФ», они могут отдохнуть целый месяц и даже больше. Подробности — сегодня, 26 октября. 



Длительность отпуска зависит от общего срока службы в льготном исчислении. График составляет командир подразделения. 

— Мобилизованному военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, — сообщает портал. 

Военнослужащие также получают денежное довольствие, продукты, вещи, средства гигиены. Они могут обратиться за помощью врачей, лекарствами и медицинскими изделиями. 


Напомним, ранее многие жители республики жаловались на то, что в октябре мобилизованные получили низкие выплаты. Однако в военном комиссариате Башкирии объяснили, почему им заплатили мало. 

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Источник: ufa1.ru
Теги: мобилизация спецоперация отпуск
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