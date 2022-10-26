Мобилизованные из Башкирии имеют право на отпуск

14:15, 26 окт 2022

Мобилизованные жители Башкирии имеют право на отпуск. Как сообщает портал «Объясняем.РФ», они могут отдохнуть целый месяц и даже больше. Подробности — сегодня, 26 октября.







Длительность отпуска зависит от общего срока службы в льготном исчислении. График составляет командир подразделения.



— Мобилизованному военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, — сообщает портал.



Военнослужащие также получают денежное довольствие, продукты, вещи, средства гигиены. Они могут обратиться за помощью врачей, лекарствами и медицинскими изделиями.





Напомним, ранее многие жители республики жаловались на то, что в октябре мобилизованные получили низкие выплаты. Однако в военном комиссариате Башкирии объяснили, почему им заплатили мало.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram