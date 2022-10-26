Врач из Туймазов второй раз добровольно уехал в Донбасс

15:30, 26 окт 2022

Врач из Туймазов снова уехал в Донбасс в качестве добровольца. Отоларинголог с 30-летним стажем рассказал, что был на передовой с самого начала спецоперации.







Мужчину взяли сразу. Сначала он прошел краткосрочные курсы санинструкторов, после чего его отправили на киевское направление.



— За моей спиной всегда висел штатный автомат Калашникова, но применить его в бою не довелось. Моей основной задачей было обучать солдат навыкам оказания первой медицинской помощи. Рассказывал и показывал, как накладывать жгуты, повязки, шины на перебитые конечности, делать искусственное дыхание, — передает его слова газета «Туймазинский вестник».



Бойцы же учили его окапываться в поле за полчаса. Также они рассказали, что при ранении нужно зажигать дымовые шашки, чтобы создать завесу. После этого остается только быстро добраться до точки эвакуации.





Во время одного из боев врач получил осколочное ранение и контузию. Он зажал рану и ждал, когда за ним прилетит вертолет, который доставит раненых в госпиталь. Местные хирурги прооперировали его и отправили долечиваться домой.



В начале октября медик снова поехал в зону спецоперации. Он работает диспетчером и врачом в военизированной охране.

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Фото: Туймазинский вестник