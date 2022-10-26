В Зианчуринском районе Башкирии простились с погибшим на Украине добровольцем батальона имени Шаймуратова

17:42, 26 окт 2022

В Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Рифкатом Ибрагимовым. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в администрации Зианчуринского района.







Как рассказали чиновники, прощание с ним прошло перед дворцом культуры в селе Исянгулово. Известно, что Ибрагимов скончался 5 октября. Как рассказали в администрации, 1 июля этого года военный стал добровольцем батальона имени Минигали Шаймуратова.





— Он нес свой служебный долг с честью и достоинством. Защищал свое Отечество и знал, что делает всё верно и правильно, — отметили в администрации района.



Как рассказали в администрации Зианчуринского района, 40-летний Рифкат Ибрагимов был уроженцем села Исянгулово. Там он окончил местную школу № 1. Последние годы, по словам чиновников, он жил в Салавате, оттуда и отправился на СВО.



— Он был в разводе. Отец, мать и брат живут в Исянгулово. Есть сын, 10 лет, — рассказали в администрации.



Проститься с погибшим пришли близкие родственники, друзья и коллеги, а также местные жители.





— Рифкат всегда был тем, кто встанет на защиту тех, кто младше и слабее. Для своего сына и родителей он навсегда останется не только героем, но примером мужества и чести, как и для нас с вами. Он навсегда останется в памяти своих одноклассников и земляков как самый лучший и самый верный защитник своего Отечества, — добавили чиновники.

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Фото: Администрация Зианчуринского района / Vk.com