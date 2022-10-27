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Житель Уфы решил испытать себя и переночевал в окопе

Житель Уфы решил испытать себя и переночевал в окопе

09:07, 27 окт 2022

Житель Уфы Сергей решил испытать, каково это, жить в окопе. О своем опыте он рассказал в соцсетях. Он приобрел себе спальник, пенку, взял кусок брезента, саперную лопату, спальник, еду и выехал за город в Кармаскалинский район.



Недалеко от Голубого озера молодой человек выкопал персональный окоп, натянул над ним брезент, на землю постелил спальник и остался там ночевать. Вечером зарядил дождь, температура опустилась ниже ноля градусов и Сергей начал замерзать.

— Это было жутко. Земля холодная, сверху течет, ни в туалет, ни по делам не выйдешь. В общем, ночь я как-то провел, но замерз очень сильно. Бедные солдаты, ведь они живут в окопах неделями и месяцами, — поделился Сергей ощущениями.


Молодой человек также рассказал, что после эксперимента он сильно простудился. Заработал воспаление легких. Болезнь оказалась настолько сильной, что ему пришлось лечь в больницу.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа
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