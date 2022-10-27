Пенсионер из Агидели отправил для бойцов СВО 35 кг меда со своей пасеки

14:09, 27 окт 2022

Пенсионер Фандалис Суфияров из Башкирии приготовил 35 кг меда в качества подарка для военнослужащих из Башкирии, находящихся сейчас в местах боевого слаживания.



Дедушка рассказал, что живет он в городе Агидели. Пчеловодством пенсионер занимается уже давно, в Бураевском районе у него своя пасека.







Сладкий и полезный продукт гуманитарным конвоем вместе с другими посылками от родных, близких и волонтеров в ближайшее время отправится в учебную часть в Пензе, где сейчас проходят подготовку военнослужащие из Башкирии.



Ранее сообщалось о сообществе уфимок, шьющих для солдат теплую одежду. Все материалы женщины покупают на собственные средства, а трудятся они в свободное от работы время.

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