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В военном комиссариате Башкирии рассказали, когда начнется осенний призыв

В военном комиссариате Башкирии рассказали, когда начнется осенний призыв

16:21, 27 окт 2022

В военном комиссариате Башкирии рассказали, когда начнется срочный призыв на службу в этом сезоне. Как оказалось, привычную для всех жителей республики дату решили сдвинуть на месяц вперед. Но, как оказалось, продлятся мероприятия отнюдь не три месяца.



Напомним, 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин впервые сдвинул дату начала осеннего призыва из-за перегрузки военкоматов. Так как мобилизация, которая частично парализовала механизм набора срочников, подходит к логичной паузе, военный комиссариат Башкирии назвал точную дату начала мероприятий — 1 ноября.

Самое интересное, что дату окончания призыва сдвигать не станут — процесс набора срочников закончится, как и планировалось, 31 декабря. Это означает, что вместо 3 привычных месяцев продолжительность компании сократят до 2.


Отмечается, что в этом году планируется призвать 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Со слов министра обороны Сергея Шойгу, срочников не будут задействовать в рамках специальной военной операции.

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Источник: ufa1.ru
Теги: призыв служба 2022
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