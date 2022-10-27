В Уфе семье погибшего на Украине солдата вручили медаль Георгия Жукова
17:33, 27 окт 2022
Сегодня, 27 октября, в администрации Демского района семье погибшего на Украине командира комендантского взвода роты управления 12-ой гвардейской отдельной инженерной бригады Дмитрия Иванова передали медаль Георгия Жукова. Об этом сообщил глава района Айдар Базгудинов.
Дмитрий Иванов родился в деревне Максим Горький в Архангельском районе Башкирии. В 2011 году он отслужил в армии и вступил в Вооруженные силы России. В 2018 году участвовал в военной операции в Сирии. Погиб в ходе спецоперации на Украине 19 июля 2022 года.
— Подвиг в документах о представлении к боевой награде часто описывается сухо и по-деловому: вступил в бой, уничтожил расчет противника. И лишь сам герой и его боевые товарищи знают, что им пришлось пережить в тот момент, — отметил Айдар Базгудинов.
Медаль Георгия Жукова семье погибшего вручил военком Башкирии Михаил Блажевич. Родственникам военнослужащего выразили слова поддержки и соболезнования. Глава администрации Демского района пообещал быть рядом с семьей солдата и стать для нее опорой.
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