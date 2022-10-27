Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе семье погибшего на Украине солдата вручили медаль Георгия Жукова

В Уфе семье погибшего на Украине солдата вручили медаль Георгия Жукова

17:33, 27 окт 2022

Сегодня, 27 октября, в администрации Демского района семье погибшего на Украине командира комендантского взвода роты управления 12-ой гвардейской отдельной инженерной бригады Дмитрия Иванова передали медаль Георгия Жукова. Об этом сообщил глава района Айдар Базгудинов.



Дмитрий Иванов родился в деревне Максим Горький в Архангельском районе Башкирии. В 2011 году он отслужил в армии и вступил в Вооруженные силы России. В 2018 году участвовал в военной операции в Сирии. Погиб в ходе спецоперации на Украине 19 июля 2022 года.

— Подвиг в документах о представлении к боевой награде часто описывается сухо и по-деловому: вступил в бой, уничтожил расчет противника. И лишь сам герой и его боевые товарищи знают, что им пришлось пережить в тот момент, — отметил Айдар Базгудинов.


Медаль Георгия Жукова семье погибшего вручил военком Башкирии Михаил Блажевич. Родственникам военнослужащего выразили слова поддержки и соболезнования. Глава администрации Демского района пообещал быть рядом с семьей солдата и стать для нее опорой.

Читайте также:

Добровольца из Кармаскалинского района Башкирии наградили медалью «За воинскую доблесть»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Теги: спецоперация Уфа Блажевич Михаил награждение
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Иванов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Иванов
В Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации Ильгизом Гайфуллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации Ильгизом Гайфуллиным
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бураевского района Башкирии Илдар Гилемханов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бураевского района Башкирии Илдар Гилемханов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айдар Аиткужин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айдар Аиткужин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: