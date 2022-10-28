Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Баймакского района Башкирии Данис Ишмуратов

10:43, 28 окт 2022

В Баймакском районе Башкирии проводят в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Даниса Ишмуратова. Об этом рассказали корреспонденты газеты «ЙЭШЛЕК».



Данис – сын мичмана Фаниса Ишмуратова, который в августе 2000 года погиб на подводной лодке «Курск». Молодого военного похоронят сегодня рядом с отцом в деревне Мерясово.



Напомним, недавно в Зианчуринском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Рифкатом Ибрагимовым.



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Фото: Коммерсант