Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Баймакского района Башкирии Данис Ишмуратов
10:43, 28 окт 2022
В Баймакском районе Башкирии проводят в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Даниса Ишмуратова. Об этом рассказали корреспонденты газеты «ЙЭШЛЕК».
Данис – сын мичмана Фаниса Ишмуратова, который в августе 2000 года погиб на подводной лодке «Курск». Молодого военного похоронят сегодня рядом с отцом в деревне Мерясово.
Напомним, недавно в Зианчуринском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Рифкатом Ибрагимовым.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: Коммерсант
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