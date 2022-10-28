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В Башкирии официально завершилась частичная мобилизация

В Башкирии официально завершилась частичная мобилизация

14:55, 28 окт 2022

Сегодня, 28 октября, в Башкирии официально завершилась частичная мобилизация. Ранее об этом в интервью телеканалу "Россия 24.Башкортостан" сообщил военный комиссар РБ Михаил Блажевич. Он отметил, что дату завершения мобилизации определил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.



"К этой дате мы завершим все мероприятия связанные с мобилизацией, те задачи, которые нам поставлены — выполним к этой дате. Цифры определены генеральным штабом, и мы их придерживаемся", — отметил Блажевич.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в дальнейшем ситуация будет зависеть от того, как будет складываться обстановка в районе проведения специальной военной операции. А мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели специальной военной операции.


"Мероприятия с поставкой необходимого количества граждан прибывающих в запасе в войска завершатся, а дальше все будет складываться от обстановки в районе проведения специальной военной операции", — пояснил военный комиссар.

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Источник: gtrk.tv
Теги: мобилизация Блажевич Михаил
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