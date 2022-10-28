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Погода в Башкирии 29 октября 2022 года: снегопад и похолодание до -12

Погода в Башкирии 29 октября 2022 года: снегопад и похолодание до -12

21:41, 28 окт 2022

29 октября, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки. Это следует из прогноза, который опубликовали сегодня сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Жителям республики стоит ждать облачную погоду с прояснениями. Этой ночью существенных осадков не предвидится, однако уже днем в некоторых районах пройдет небольшой снег с дождем. Ветер будет южный 3-8 метров в секунду.



Грядущая ночь будет очень холодной, столбики термометров опустятся до -2,-7°, а при прояснениях даже до -12°. Днем будет немного теплее, воздух прогреется до -1,+4°.

Ночью и утром автомобилистам стоит быть аккуратнее, так как на некоторых участках региональных дорог ожидается дымка, и видимость составит один-два километра.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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