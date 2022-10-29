В Агидели восстановили памятник солдату, который сломали вандалы
14:15, 29 окт 2022
В башкирском городе Агидель вандалы поиздевались над памятником солдату, установленным на Мемориале победы. Неизвестные сломали автомат воина.
Как сообщил глава администрации города Фанис Гильванов, памятник восстановили. Он обратился к местным жителям с просьбой бережно относиться ко всему, что делается для них и для будущего поколения.
- Памятники - это наше духовное наследие, отражение истории и культуры прошлого, это символ патриотизма и любви к Родине, - написал он в своих соцсетях. - Каждый из нас обязан знать прошлое своей страны и обязан его оберегать!