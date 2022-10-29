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В Агидели восстановили памятник солдату, который сломали вандалы

В Агидели восстановили памятник солдату, который сломали вандалы

14:15, 29 окт 2022

В башкирском городе Агидель вандалы поиздевались над памятником солдату, установленным на Мемориале победы. Неизвестные сломали автомат воина.



Как сообщил глава администрации города Фанис Гильванов, памятник восстановили. Он обратился к местным жителям с просьбой бережно относиться ко всему, что делается для них и для будущего поколения.

- Памятники - это наше духовное наследие, отражение истории и культуры прошлого, это символ патриотизма и любви к Родине, - написал он в своих соцсетях. - Каждый из нас обязан знать прошлое своей страны и обязан его оберегать!

Ранее сообщалось о том, что пенсионер из Агидели отправил для бойцов СВО 35 кг меда со своей пасеки.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети
Теги: Агидель вандализм Гильванов Фанис Яфасович
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