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Генштаб РФ: срочники не будут участвовать в СВО

Генштаб РФ: срочники не будут участвовать в СВО

11:20, 31 окт 2022

Представитель Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский рассказал, куда не будут отправлять срочников. По его словам, новобранцы не отправятся в зону СВО, сообщает «Красная звезда».

Напомним, что осенний призыв в России сместился на месяц – с 1 октября на 1 ноября. Начальник главного организационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский пояснил, что новоиспеченные солдаты не будут участвовать в СВО на новых территориях России – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Планируется, что в ходе кампании будут призваны 120 тысяч человек.


Добавим, что 28 октября в Башкирии завершилась частичная мобилизация. Глава республики Радий Хабиров в ходе прямой линии объявил об этом официально. Он отметил, что регион выполнил поставленные перед ним задачи.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: сво срочная служба осенний призыв
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