Семьи мобилизованных солдат в Башкирии смогут получать древесину на льготных условиях

15:58, 31 окт 2022

В Башкирии семьям мобилизованных или погибших в ходе СВО солдат будут выдавать древесину для отопления по льготам. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.







Так, изменения были внесены в постановление правительства «Об утверждении Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан Башкирии», а также в постановление об утверждении льготной ставки платы. Согласно внесенным правкам, семьи мобилизованных солдат смогут получать древесину, оплачивая ее стоимость с понижающим коэффициентом 0,1.



Ранее сообщалось о том, что в России завершилась частичная мобилизация: главное из доклада Шойгу Владимиру Путину.

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