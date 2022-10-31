Жители Стерлитамака просят вернуть с мобилизации единственного в городе детского нейрохирурга

16:05, 31 окт 2022

В Стерлитамаке мобилизовали единственного врача-нейрохирурга Ахмета Абубакирова, однако коллеги считают, что его должны вернуть домой. Обращение за подписью исполняющего обязанности главврача больницы №1 с просьбой отменить мобилизацию появилось в сети. Сегодня, 31 октября, рассказываем подробности.







Письмо от врачей адресовано президенту России, главе Башкирии, военному комиссару республики Михаилу Блажевичу, министру здравоохранения и мэру Стерлитамака Рустему Газизову. По словам коллег нейрохирурга, 54-летний Ахмет Абубакиров был мобилизован 25 октября. Врачи больницы №1 считают, что в связи призывом Абубакирова оказание квалифицированной экстренной и плановой медицинской помощи детям находится под угрозой.



По словам коллег врача, Абубакиров является единственным детским врачом-нейрохирургом по Стерлитамакскому медицинскому округу. Известно, что он проводил сложнейшие операции. Так, вместе с операционной бригадой нейрохирургов он производил декомпрессионную трепанацию черепа с удалением субдуральной гематомы.



Известие о мобилизации нейрохирурга расстроило и местных жителей.



— Ахмет Якупович отличный нейрохирург, цементировал позвонки моей маме. Врач от Бога, — написала Ирина.





— Ахмет Якупович — очень хороший нейрохирург, специалист своего дела, врач от Бога, который проводит уникальные операции по спасению людей! Большое ему спасибо за его золотые руки и доброе сердце. Мы благодарны ему за нашего внука! — добавила Лена.



В больнице №1 UFA1.RU подтвердили, что Абубакиров является единственным детским врачом-нейрохирургом, однако ответить на вопрос, кто заменит его затруднились.



В Минздраве Башкирии корреспонденту портала сообщили, что нейрохирург был мобилизован по повестки военкомата.



— Медицинская помощь города Стерлитамак и Стерлитамакского медицинского округа оказывается в полном объеме, в том числе при временном отсутствии какого-то специалиста (в связи с очередным отпуском, временной нетрудоспособности (больничный), командировкой и тд). В отсутствии врача-нейрохирурга Абубакирова экстренная нейрохирургическая помощь детскому населению оказывается другими нейрохирургами отделения. Всего в ГБ №1 Стерлитамак работает 9 врачей нейрохирургов, — прокомментировали в ведомстве.



По данным ведомства, нейрохирургическая помощь пациентам Стерлитамакского медицинского округа оказывается в двух нейрохирургических отделениях больницы №1.









— В нейрохирургическом отделении №1 медицинская помощь оказывается пациентам с травмами ЦНС, дегенеративными заболеваниями позвоночника, инфекционно-воспалительными заболеваниями нервной системы. В №2 нейрохирургическом отделении медицинская помощь оказывается пациентам с нейроонкологическим профилем, сосудистыми заболеваниями мозга. Экстренная нейрохирургическая помощь детскому населению оказывается в 1-нейрохирургическом отделении ГБ №1 Стерлитамака. В тяжелых случаях проводится консультация по санитарной авиации с РДКБ г. Уфа и при необходимости переводятся в нейрохирургическое отделение РДКБ. Плановая нейрохирургическая помощь детям оказывается в условиях РДКБ г. Уфа, — отметили в Минздраве.

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