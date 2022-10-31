В Мишкинском районе Башкирии благоустроили набережную реки Чураевки

17:24, 31 окт 2022

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» успешно реализуется и в Мишкинском районе. Благодаря ей благоустроили несколько общественных территорий: парк «Мать и дитя» и Аллею Героев в селе Мишкино, сквер имени Яныша Ялкайна и мемориальный комплекс «Скорбящая мать» в селе Чураево.







В 2022 году список объектов пополнил еще одно общественное пространство — появилась благоустроенная набережная реки Чураевки с комфортным подходом к роднику Кугу памаш. Были отремонтированы навесы над родником и желобом, установлен железный пешеходный мост через речку, для подъема в гору и спуска с нее — лестница с перилами.



Также перед навесом обустроена площадка для отдыха со скамейками и беседкой.

Читайте также: В Мишкинском районе Башкирии произошла поножовщина между собутыльниками

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Администрация Чураевского сельсовета