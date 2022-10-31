В Мишкинском районе Башкирии благоустроили набережную реки Чураевки
17:24, 31 окт 2022
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» успешно реализуется и в Мишкинском районе. Благодаря ей благоустроили несколько общественных территорий: парк «Мать и дитя» и Аллею Героев в селе Мишкино, сквер имени Яныша Ялкайна и мемориальный комплекс «Скорбящая мать» в селе Чураево.
В 2022 году список объектов пополнил еще одно общественное пространство — появилась благоустроенная набережная реки Чураевки с комфортным подходом к роднику Кугу памаш. Были отремонтированы навесы над родником и желобом, установлен железный пешеходный мост через речку, для подъема в гору и спуска с нее — лестница с перилами.
Также перед навесом обустроена площадка для отдыха со скамейками и беседкой.