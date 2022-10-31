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Школьник из Туймазов решил направить выигранные в конкурсе деньги на носки участникам СВО

Школьник из Туймазов решил направить выигранные в конкурсе деньги на носки участникам СВО

18:15, 31 окт 2022

Школьник из башкирского города Туймазы решил направить выигранные в конкурсе деньги на поддержку участникам специальной военной операции.



Реналь Хабиров одержал победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Часть этих денег он решил на закупку носков для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.


Подросток подготовил для прямой линии с Радием Хабировым видеообращение, в котором задал вопрос главе Башкирии о том, через какой фонд он может направить средства. Однако во время эфира до его обращение так и не дошли. Зато сегодня, 31 октября, на оперативном совещании в Центре управления республикой начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала об этой истории. По ее словам, мальчику уже объяснили, как он может отправить деньги.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Туймазы сво
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