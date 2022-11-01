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Пособие на новорожденного теперь можно оформить на «Госуслугах»

Пособие на новорожденного теперь можно оформить на «Госуслугах»

15:29, 01 ноя 2022

Заявление на пособие при рождении ребенка можно оформить через «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития РФ.



«Новый сервис для родителей запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом России. Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении», — заявили в министерстве. Также уточняется, что пособие выплачивается родителям, законным опекунам. Получатель пособия должен быть неработающим, при этом он может обучаться в вузе или колледже на очном отделении.

Размер пособия составляет 20 472,77 рублей. Заявление должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

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Источник: ura.news
Теги: госуслуги пособие выплаты
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