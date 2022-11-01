Глава Учалинского района Башкирии показал, как мобилизованные тренируются на полигоне

22:15, 01 ноя 2022

Глава Учалинского района Башкирии Руслан Гилязетдинов выложил видео подготовки бойцов на полигоне.



Резервисты из Башкирии, как и граждане всей России, участвовали в уже закончившейся частичной мобилизации для участия в СВО. Перед отправкой они проходят обязательную процедуру слаживания, во время которой вспоминают боевые навыки.







Одним из моментов такой подготовки поделился глава Учалинского района Башкирии Руслан Гилязетдинов. Чиновник выложил видео, на котором мужчина в форме стреляет из ручного противотанкового гранатомета.



- Наши ребята. Идет огневая подготовка, - написал чиновник в соцсетях.



Главы муниципалитетов и мэры часто навещают резервистов из Башкирии. Так, 1 ноября в Пензу с этой целью отправился глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

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Фото: скрин видео