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Погода в Башкирии 2 ноября 2022 года: мокрый снег

Погода в Башкирии 2 ноября 2022 года: мокрый снег

08:32, 02 ноя 2022

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 2 ноября, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами он отложится на провода и деревья. Образуются гололед, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер будет восточный умеренный, ночью в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +3,-2°.

В четверг, 3 ноября, прогнозируется небольшой снег, по югу до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер будет северный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем -4,+1°.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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