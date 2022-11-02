Погода в Башкирии 2 ноября 2022 года: мокрый снег

08:32, 02 ноя 2022

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.



Сегодня, 2 ноября, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами он отложится на провода и деревья. Образуются гололед, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер будет восточный умеренный, ночью в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +3,-2°.



В четверг, 3 ноября, прогнозируется небольшой снег, по югу до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер будет северный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем -4,+1°.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram