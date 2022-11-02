В Альшеевском районе Башкирии матери мобилизованного привезли в качестве помощи гнилые дрова

10:56, 02 ноя 2022

Местная жительница опубликовала фото дров, которые матери мобилизованного привезли в Альшеевском районе, на странице главы РБ в соцсети 1 ноября.







На странице у Радия Хабирова появилось впечатляющее фото, на котором изображены полые и покрытые лишайником дрова. Судя по фото, изнутри поленья выедены, предположительно, жуками-короедами.



– Вот какие дрова привезли матери мобилизованного парня. Позор! Везде пишут только, как они помогают. Вот результат, – написала Альфира Акимова в комментариях под постом главы.



Автор комментария уточнила, что такие дрова привезли матери мобилизованного с Казанского сельсовета Альшеевского района Башкирии. На возмущение женщины оперативно ответили из администрации района, что уточнят информацию о привезенных дровах в администрации Казанского сельсовета и дадут ответ до завтрашнего дня.





Покупала ли мать мобилизованного эти дрова за свои деньги или же получила их в качестве поддержки безвозмездно, пока неясно. На сегодняшний день бесплатные дрова не входят в список мер поддержки семей мобилизованных граждан, утвержденные властями Башкирии. В минувшую пятницу стало известно, что таким семьям на покупку дров будет предоставлена льгота, какую часть стоимость дров она будет покрывать – неизвестно.

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Фото: Альфия Акимова / vk.com