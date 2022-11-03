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Погода в Башкирии 3 ноября 2022 года: снегопад и туман

Погода в Башкирии 3 ноября 2022 года: снегопад и туман

00:16, 03 ноя 2022

3 ноября, Башкирию накроют снегопады и туман. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой снег, на юге Башкирии прогнозируются умеренные осадки. Ветер будет северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду.



Грядущая ночь будет холодной, столбики термометров опустятся до -2,-7°. Днем станет теплее, воздух прогреется -3, +2°.

На региональных дорогах синоптики прогнозируют образование гололедицы и снежного наката. Ночью и утром на некоторых участках будет туман, видимость составит 500-1000 метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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