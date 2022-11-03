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Мобилизованные бойцы разведгруппы обратилась к жителям Башкортостана

Мобилизованные бойцы разведгруппы обратилась к жителям Башкортостана

09:23, 03 ноя 2022

Мобилизованные для участия в СВО поблагодарили жителей Стерлитамака и мэра города.



В сети появилось обращение мобилизованных для участия в СВО жителей Стерлитамака. Сообщается, что мужчины состоят в разведгруппе, которая сейчас проходит боевое слаживание. Накануне к бойцам выезжал мэр Стерлитамака Рустем Газизов, который привез резервистам необходимые вещи и сообщения от неравнодушных жителей города.

- Хотим выразить благодарность администрации, жителям и мэру Стерлитамака за оказанную помощь. Спасибо вам! Мы вас помним и знаем, что вы нас ждете! Победа будет за нами! – говорит мужчина в небольшом видеоролике.


Напомним, что накануне глава администрации Учалинского района Башкирии поделился кадрами учений на стрельбище, в котором участвовали резервисты из республики.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамак сво Газизов Рустем спецоперация
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