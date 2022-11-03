Мобилизованные бойцы разведгруппы обратилась к жителям Башкортостана

09:23, 03 ноя 2022

Мобилизованные для участия в СВО поблагодарили жителей Стерлитамака и мэра города.







В сети появилось обращение мобилизованных для участия в СВО жителей Стерлитамака. Сообщается, что мужчины состоят в разведгруппе, которая сейчас проходит боевое слаживание. Накануне к бойцам выезжал мэр Стерлитамака Рустем Газизов, который привез резервистам необходимые вещи и сообщения от неравнодушных жителей города.



- Хотим выразить благодарность администрации, жителям и мэру Стерлитамака за оказанную помощь. Спасибо вам! Мы вас помним и знаем, что вы нас ждете! Победа будет за нами! – говорит мужчина в небольшом видеоролике.





Напомним, что накануне глава администрации Учалинского района Башкирии поделился кадрами учений на стрельбище, в котором участвовали резервисты из республики.

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Фото: скрин видео