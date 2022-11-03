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В Уфе открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Уфе открыли стелу «Город трудовой доблести»

11:49, 03 ноя 2022

Сегодня в столице Башкирии открыли стелу «Уфа — город трудовой доблести». Место выбрали сами жители города, проголосовав за набережную реки Белой.



Высота обелиска составляет 20 метров. Его изготовили из башкирского гранита и закаленного матового стекла. Бронзовые барельефы воссоздавали по фотографиям из Национального музея РБ и Музея 112-й Башкавдивизии.

Радий Хабиров поблагодарил президента России за поддержку этой идеи и присвоение Уфе звания города трудовой доблести. Во время Великой Отечественной войны здесь собирали двигатели, производили топливо для самолетов и танков.


— Мы должны быть достойными наследниками старших поколений. Пришло время и нам делом доказать наш патриотизм, готовность защищать Родину. Мы опора для наших ребят, которые сейчас бьются на передовой, и их семей. Будем самоотверженным трудом помогать им победить нацизм, — добавил глава республики.

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Источник: www.proural.info
Фото: Радий Хабиров/ВК
Теги: Уфа стела
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