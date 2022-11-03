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Житель Башкортостана передал военнослужащим в зону СВО свой УАЗ

Житель Башкортостана передал военнослужащим в зону СВО свой УАЗ

21:38, 03 ноя 2022

Григорий Грыбиняк передал бойцам 12-й гвардейской инженерной бригады (Алкино-2) свой автомобиль УАЗ- 2206.

Безотказная машина служила ему верой и правдой, он ездил на ней с друзьями на рыбалку, а в поездках по бездорожью ей не было равных. Потом Григорий Михайлович решил, что на передовой его «буханочка» нужнее. Мужчина уверен, что его решение поддержал бы его дедушка, погибший в боях за Украину в годы ВОВ.



Он также принес несколько пар утепленных сапог и берцев, термобелье и другие необходимые на фронте вещи.

Автомобиль, перед тем как отправился на передовую, был доверху забит гуманитарным грузом, собранным жителями Башкирии.

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Источник: vk-poster.ru
Теги: Уфа спецоперация сво
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