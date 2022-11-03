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Погода в Башкирии 4 ноября 2022 года: похолодание и сильный ветер

Погода в Башкирии 4 ноября 2022 года: похолодание и сильный ветер

21:52, 03 ноя 2022

4 ноября, в Башкирии ожидаются сильные морозы. Это следует из прогноза, который предоставили сотрудники пресс-службы регионального МЧС.



Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах выпадет небольшой снег, ночью на юго-востоке республики ожидаются осадки умеренной интенсивности. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -2,-7°, а при прояснениях до -12°. Днем будет теплее, воздух прогреется до +2,-3°.

На региональных дорогах местами образуется гололедица, также на отдельных участках будет дымка, видимость составит один-два километра.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: freepik
Теги: погода
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