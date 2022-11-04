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Погода в Башкирии 5 ноября 2022 года: снегопады и заморозки до -14°

Погода в Башкирии 5 ноября 2022 года: снегопады и заморозки до -14°

22:44, 04 ноя 2022

5 ноября, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки. Это следует их прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Согласно данным метеорологов, жителям республики стоит ожидать переменная облачность. В некоторых районах выпадет небольшой снег. Ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду.



Грядущая ночь выдастся очень холодной, термометры покажут -3,-8°, а местами температура упадет -14°. А вот днем воздух прогреется до -3,+2°.

– На автодорогах ночью и утром местами дымка, видимость один-два километра, – сообщает пресс-служба МЧС.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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