В Башкирию из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии

В Башкирии встретили бойцов 29 отряда специального назначения имени генерала Шаймуратова Росгвардии. Они вернулись домой из зоны военной спецоперации.
Как сообщил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, бойцы приехали живыми и здоровым.
- Низкий поклон вам, братья, - обратился он к росгвардейцам. - Спасибо вашим семьям за понимание, терпение и поддержку.
Ирек Сагитов также добавил, что отряд всегда с честью выполняет поставленные перед ним задачи. Бойцы неоднократно принимали участие в сложных спецоперациях, были в горячих точках. Их награждали за проявленное мужество и отличную службу.
Ранее сообщалось о том, что в России подписан закон разрешающий альтернативную гражданскую службу при мобилизации.