В Башкирию из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии

11:28, 05 ноя 2022

В Башкирии встретили бойцов 29 отряда специального назначения имени генерала Шаймуратова Росгвардии. Они вернулись домой из зоны военной спецоперации.



Как сообщил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, бойцы приехали живыми и здоровым.







- Низкий поклон вам, братья, - обратился он к росгвардейцам. - Спасибо вашим семьям за понимание, терпение и поддержку.



Ирек Сагитов также добавил, что отряд всегда с честью выполняет поставленные перед ним задачи. Бойцы неоднократно принимали участие в сложных спецоперациях, были в горячих точках. Их награждали за проявленное мужество и отличную службу.



Ранее сообщалось о том, что в России подписан закон разрешающий альтернативную гражданскую службу при мобилизации.

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Фото: Ирек Сагитов