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В Башкирию из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии

В Башкирию из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии

11:28, 05 ноя 2022

В Башкирии встретили бойцов 29 отряда специального назначения имени генерала Шаймуратова Росгвардии. Они вернулись домой из зоны военной спецоперации.

Как сообщил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, бойцы приехали живыми и здоровым.



- Низкий поклон вам, братья, - обратился он к росгвардейцам. - Спасибо вашим семьям за понимание, терпение и поддержку.

Ирек Сагитов также добавил, что отряд всегда с честью выполняет поставленные перед ним задачи. Бойцы неоднократно принимали участие в сложных спецоперациях, были в горячих точках. Их награждали за проявленное мужество и отличную службу.

Ранее сообщалось о том, что в России подписан закон разрешающий альтернативную гражданскую службу при мобилизации.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Ирек Сагитов
Теги: росгвардия спецоперация
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