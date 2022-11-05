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Агидель признали самым безработным городом в Башкирии

Агидель признали самым безработным городом в Башкирии

11:56, 05 ноя 2022

Несмотря на достаточное количество предприятий в республике, в некоторых городах и районах фиксируется относительно высокий уровень безработицы среди трудоспособного населения. Как правило, это происходит в небольших населенных пунктах.



Портал Ufatime.ru сообщает, что по данным Минтруда Башкирии, самым безработным городом республики является Агидель (уровень безработицы 3,18%). На втором месте расположилось Межгорье (показатель 1,47%). Третью строчку заняли Дюртюли (с учетом района) – здесь без работы остаются 1,17%. Также в пятерку антилидеров по республики попали Благовещенск и Стерлитамак (по 1,12 и 1,04% безработных соответственно).

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Агидель безработица
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