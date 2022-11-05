Бойцы башкирского батальона имени Салавата Юлаева будут получать в месяц от 200 тыс. рублей
12:11, 05 ноя 2022
Стало известно, какое жалованье будут получать бойцы добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Информация об этом была опубликована в официальном телеграм-канале формирования.
– Заработная плата складывается, исходя из оплат, согласно тарификационной сетке Росгвардии, плюс дополнительные выплаты от Республики Башкортостан, – сообщается в публикации.
Таким образом, в период боевого слаживания бойцы будут получать не менее 80 тысяч рублей, а с момента участия в специальной военной операции – не менее 200 тысяч.
Напомним, народный батальон имени Салавата Юлаева был создан уфимцем Артуром Юмагужиным и его своими боевыми товарищами. Его формирование поддержал глава Башкирии Радий Хабиров.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/agnazarov
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