В Бурзянском районе Башкирии повысилась рождаемость

11:41, 06 ноя 2022

По данным аналитиков Башстата, наибольший уровень рождаемости за первые восемь месяцев 2022 года наблюдается в Бурзянском районе республики – 15,6 родившихся на тысячу населения.



В Баймакском районе коэффициент рождаемости составил - 13,2, Абзелиловском - 12,5, Иглинском - 12,3, Уфимском - 11,6.







Низкой рождаемостью отличился с начала года Ермекеевский район, где на каждую тысячу жителей пришлось 6 случаев рождения ребенка, также Федоровский - 6,3, Стерлибашевский - 7,1, город Салават – 7, Кумертау - 6,9.



Всего в Башкирии с января по август родилось 24383 младенца.



Средний коэффициент рождаемости по республике - 9,2 на тысячу населения.

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