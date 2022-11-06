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В Салаватском районе Башкирии ветеринар и фермер спасли от смерти детеныша косули

В Салаватском районе Башкирии ветеринар и фермер спасли от смерти детеныша косули

15:00, 06 ноя 2022

В Башкирии фермер и ветеринар спасли от верной смерти раненого детеныша косули.

Необычная история произошла в Салаватском районе Башкирии. Житель села Аркаулово Ильмир Абдуллин нашел в лесу раненого детеныша косули. У животного была сломана нога и оно не могло самостоятельно передвигаться. По данным издания «На земле Салавата», маму-косулю могли застрелить охотники, так как рядом с раненым малышом нашли гильзы от патронов.



Фермер не стал проходить мимо беззащитного детеныша косули и отнес животное на местную ветстанцию. Там ветеринар Сергей Гусев наложил гипс на поврежденную конечность косули. Две недели животное будет под надзором ветеринаров, а потом, судя по всему, косулю передадут в приют для диких животных.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: "На земле Салавата"
Теги: Салаватский район спасение
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