В Иглинском районе Башкирии заасфальтировали улицу только у дома местного главы

15:06, 06 ноя 2022

Жители села Карамалы в Иглинском районе просят заасфальтировать дороги. Асфальт сделали только на улице, где находится дом главы Акбердинского сельсовета Азамата Сатаева.



Ситуацию осложнил ремонт газовой трубы на улице Хисматуллина. Как сообщил телеграм-канал, подрядчик всё перекопал и теперь вместо дороги там зыбкая глина.







Две недели назад в селе заасфальтировали дорогу только в Сосновом переулке, где живет глава сельсовета. Сам чиновник сообщил, что дорога является частной, ее ремонтировала московская строительная компания. Ее сделали, по его словам, после собрания с местными жителями.



— Москвичи строят дома по этой улице на продажу. Они для того, чтобы смогли лучше продавать, заасфальтировали. Сейчас московская компания устанавливает совместно с жителями ворота, чтобы облагородить территорию, посадить елки, установить видеокамеры, чтобы сделать микрорайон безопаснее. Они закончили асфальтировку где-то в октябре. Это частная дорога на частные деньги, — пояснил Сатаев.





Что касается асфальтировки улицы Хисматуллина, Азамат Сатаев сообщил, что этот вопрос рассматривается.



— Это частная дорога, потому что дома, участки там были проданы, — сказал глава сельсовета. — Я предлагал жителям улицы, чтобы они скинулись часть денег. Там подрядчик есть, и он обещал после 8 ноября приехать ко мне, мы с ним будем. А то, что перекопали [дорогу], — это идет газификация села, — пояснил глава сельсовета.

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Фото: скрин видео