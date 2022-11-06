Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Иглинском районе Башкирии заасфальтировали улицу только у дома местного главы

В Иглинском районе Башкирии заасфальтировали улицу только у дома местного главы

15:06, 06 ноя 2022

Жители села Карамалы в Иглинском районе просят заасфальтировать дороги. Асфальт сделали только на улице, где находится дом главы Акбердинского сельсовета Азамата Сатаева.

Ситуацию осложнил ремонт газовой трубы на улице Хисматуллина. Как сообщил телеграм-канал, подрядчик всё перекопал и теперь вместо дороги там зыбкая глина.



Две недели назад в селе заасфальтировали дорогу только в Сосновом переулке, где живет глава сельсовета. Сам чиновник сообщил, что дорога является частной, ее ремонтировала московская строительная компания. Ее сделали, по его словам, после собрания с местными жителями.

— Москвичи строят дома по этой улице на продажу. Они для того, чтобы смогли лучше продавать, заасфальтировали. Сейчас московская компания устанавливает совместно с жителями ворота, чтобы облагородить территорию, посадить елки, установить видеокамеры, чтобы сделать микрорайон безопаснее. Они закончили асфальтировку где-то в октябре. Это частная дорога на частные деньги, — пояснил Сатаев.


Что касается асфальтировки улицы Хисматуллина, Азамат Сатаев сообщил, что этот вопрос рассматривается.

— Это частная дорога, потому что дома, участки там были проданы, — сказал глава сельсовета. — Я предлагал жителям улицы, чтобы они скинулись часть денег. Там подрядчик есть, и он обещал после 8 ноября приехать ко мне, мы с ним будем. А то, что перекопали [дорогу], — это идет газификация села, — пояснил глава сельсовета.

Читайте также:

В Иглинском районе Башкирии пропавших детей нашли в багажнике автомобиля
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Иглинский район асфальт
Читайте также

В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами
Общество в Башкирии
В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами
В Буздякском районе 20 лет не ремонтировалась дорога
Общество в Башкирии
В Буздякском районе 20 лет не ремонтировалась дорога
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Политика в Башкирии
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
В 18 домов одного из сел в Иглинском районе пришел газ
ЖКХ в Башкирии
В 18 домов одного из сел в Иглинском районе пришел газ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: