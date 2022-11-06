17:47, 06 ноя 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Азат Мифтахов. Об этом сообщил сегодня, 6 ноября, мэр Рустем Газизов.







По его словам, Азат Мифтахов после армии с 2006 по 2014 год работал аппаратчиком на заводе «Синтез-Каучук». Затем решил уйти на службу и заключил контракт. Служил в мотострелковом батальоне в Республике Таджикистан. Азат был сержантом.



— Азат Разитович был настоящим патриотом, мужественным и сильным, — отметил мэр Стерлитамака.



Как сообщила его сестра Резеда С. в социальных сетях, он родился 6 декабря 1986 года. Прощание с Мифтаховым состоится в понедельник, 7 ноября, в 10:30 на площади городского Дворца культуры.





Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб гвардии подполковник Олег Ташматов. Он тоже был уроженцем Стерлитамака. Его отец попросил дать ему звание Героя России.

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Фото: Рустем Газизов / Vk.com