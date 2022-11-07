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Мобилизованный детский нейрохирург из Стерлитамака вернулся домой

Мобилизованный детский нейрохирург из Стерлитамака вернулся домой

09:02, 07 ноя 2022

Мобилизованный 54-летний врач-нейрохирург Ахмет Абубакиров из Стерлитамака возвратился домой. Напомним, местные жители и коллеги просили вернуть врача, потому что он был единственным специалистом в городе.



Медика мобилизовали 25 октября. Он находился в местах боевого слаживания. Однако, по словам медика, 2 ноября его уволили со службы. Причину возвращения ему не объяснили.

— Ничего не объяснили, просто сказали: «Вы уволены с армии». Причину не сказали, — рассказал Ахмет Абубакиров.

Врач добавил, что сейчас он на больничном. После выздоровления медик вернется к работе.


Абубакиров работает в больнице № 1. Коллеги, включая главврача, написали обращение президенту России, главе Башкирии, военному комиссару республики, министру здравоохранения и мэру Стерлитамака. Они попросили вернуть его домой, потому что он является единственным детским нейрохирургом в городе.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак мобилизация врач
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