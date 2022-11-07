Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильгиз Фатхисламов
11:05, 07 ноя 2022
Сержант Ильгиз Фатхисламов из деревни Кунгак Аскинского района погиб во время спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил глава района Динис Юсупов.
Боец будет похоронен на своей малой родине - в деревне Кунгак. Прощание состоится сегодня, 7 ноября, в 12:00 возле социально-культурного центра деревни.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильнур Габтрахманов. В числе первых он отправился на спецоперацию, служил в составе мотострелкового батальона старшим мастером эвакуационного отделения взвода обеспечения, был ефрейтором контрактной службы.
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильнур Габтрахманов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ренат Джангалиев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фидарис Ахметов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров