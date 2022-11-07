Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильгиз Фатхисламов

11:05, 07 ноя 2022

Сержант Ильгиз Фатхисламов из деревни Кунгак Аскинского района погиб во время спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил глава района Динис Юсупов.



Боец будет похоронен на своей малой родине - в деревне Кунгак. Прощание состоится сегодня, 7 ноября, в 12:00 возле социально-культурного центра деревни.







Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильнур Габтрахманов. В числе первых он отправился на спецоперацию, служил в составе мотострелкового батальона старшим мастером эвакуационного отделения взвода обеспечения, был ефрейтором контрактной службы.

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Фото: соцсети