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В Башкирии для семей мобилизованных создали специальный телеграм-бот

В Башкирии для семей мобилизованных создали специальный телеграм-бот

14:43, 07 ноя 2022

В Башкирии создали чат-бот по мерам поддержки семей участников спецоперации на Украине. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

За неделю сотрудники ЦУРа приняли 1400 звонков, касающихся социальных мер поддержки семей мобилизованных и военнослужащих. Чтобы разгрузить специалистов, было решено создать чат-бот в телеграм-канале «Меры поддержки для семей участников СВО из Башкортостана».

По словам Елены Прочаковской, большинство вопросов — типичные, найти ответы можно легко и быстро.
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Источник: www.proural.info
Фото: freepik
Теги: мобилизация бот телеграм
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