Погода в Башкирии 8 ноября 2022 года: мокрый снег и гололед
08:26, 08 ноя 2022
Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.
Сегодня, 8 ноября, в регионе местами ожидается небольшой мокрый снег и гололед. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, днем +2,-3°.
В среду, 9 ноября, в Башкирии прогнозируется мокрый снег и дождь, а также гололед. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем -1,+4°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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