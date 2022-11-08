Погода в Башкирии 8 ноября 2022 года: мокрый снег и гололед

08:26, 08 ноя 2022

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.



Сегодня, 8 ноября, в регионе местами ожидается небольшой мокрый снег и гололед. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, днем +2,-3°.



В среду, 9 ноября, в Башкирии прогнозируется мокрый снег и дождь, а также гололед. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем -1,+4°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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