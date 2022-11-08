На Украине погиб мобилизованный из Уфы

10:11, 08 ноя 2022

В Уфе простились с погибшим на Украине участником СВО Дмитрием Собиным. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района. Коллеги погибшего рассказали, что ранее тот 13 лет работал в компании «Магнит», а в сентябре был мобилизован.







Дмитрий родился в 1991 году. В 2006-м он окончил девять классов, а после поступил в училище № 63.



— Я помню Диму маленьким мальчиком с большими выразительными глазами. Он вырос настоящим героем! — рассказала его первая учительница Анастасия Валерьевна.



После училища Дмитрий отслужил в армии, а после работал в «Магните». Как говорится в неофициальной группе предприятия, он работал там с 2009 года. Дмитрий трудился директором.



— Самый спокойный и справедливый директор, которого я видела. Ходила в этот ММ с удовольствием, и порой выходила не потому, что мне нужна подработка, а просто хотела помочь. Я до сих пор не верю в его гибель, хоть и была на прощании, — написала его коллега Алсу Ф.





Прощание с Дмитрием состоялось накануне, 7 ноября, в театре «Нур». У него остались жена и четырехлетний сын. В неофициальном ВК-паблике работников компании «Магнит» («Привет, Магнитовцы!»), упоминается, что Дмитрий был мобилизован 28 сентября. Глава Октябрьского района Сергей Плотников сказал, что не может подтвердить эту информацию, перенаправив журналистов в военкомат. Однако и там это комментировать не стали, лишь подтвердив гибель Собинова. Мы поговорили с его коллегами.



— Да, мы вместе с ним работали с 2009 года, у него был опыт [срочной] службы, ему был 31 год, в сентябре его мобилизовали, в октябре он погиб, — рассказали супервайзер уфимского «Магнита» Олеся Г.









Она отметила, что у Дмитрия не осталось родителей, а жена растит 4-летнего сына. В группе сотрудников компании объявили сбор средств — для всех желающих помочь семье погибшего.

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Фото: мэрия Уфы