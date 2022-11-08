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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Миякинского района Башкирии Азат Кадыров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Миякинского района Башкирии Азат Кадыров

10:16, 08 ноя 2022

В Миякинском районе простились с Азатом Кадыровым, который погиб 29 октября в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает районная газета "Октябрь".



Азат родился 10 декабря 1986 года, окончил среднюю школу No1, Белебеевский техникум механизации сельского хозяйства, Башкирскую академию государственного строительства и управления при Главе республики. Он является участником боевых действий. Срочную службу проходил в Абхазии и Осетии с 2008 по 2009 годы. С 2018 года служил по контракту в городе Чебаркуль Челябинской области. Часть, где проходил службу Азат Сафаралиеевич, с начала спецоперации была направлена на Украину.


Глава администрации района Ришат Актуганов выразил слова благодарности родителям за воспитание достойного сына. Также он сообщил, что в райцентре в честь Азата будет названа одна из новостроящихся улиц. Кроме того, он заверил, что в образовательном учреждении, где обучался военнослужащий, будет установлена мемориальная доска.

За мужество и отвагу Азат Кадыров представлен к государственной награде.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Теги: Миякинский район спецоперация Погибшие на Украине
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