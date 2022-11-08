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Жители Уфы ополчились против мужского салона в их доме

Жители Уфы ополчились против мужского салона в их доме

10:40, 08 ноя 2022

Уфимцы возмущены тем, что их доме работает салон мужского массажа.

Ситуация с массажными салонами для мужчин остается непонятной в правовой плоскости российских законов. На сайтах заведения показывают своих полуобнаженных массажисток и обещают мужчинам некий «релакс» и «душ с девушкой». При этом, по факту, в таких местах не оказывают услуг интимного характера, поэтому и привлечь хозяев и массажисток не могут даже за нарушение административного кодекса.



Один из таких уфимских салонов попал в неприятную ситуацию. Жильцов дома начало возмущать то, что рядом с ними работает заведение, которое оказывает мужчинам «релакс». Телеграм-канал SHOT со ссылкой на жильцов сообщает, что довольные клиенты постоянно обсуждают оказанный им «релакс» рядом с подъездом и смущают этим прохожих. Также, по словам хозяев квартир, рядом с окнами дома часто находят средства контрацепции.


- Был даже случай, когда жена прибегала и устроила скандал, мол, муж вам всю зарплату оставляет, - рассказали журналисту в подъезде дома.

К слову, внутри самого салона с представителем СМИ массажистки общаться не захотели и поспешили разбежаться по комнатам.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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