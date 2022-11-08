Стал известен размер выплат для частично мобилизованных в России

13:59, 08 ноя 2022

Стало известно, какую выплату получат призванные по частичной мобилизации. Единовременная денежная сумма составит 195 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя финансового блока Минобороны Сергей Микищенко.







«Указом президента Российской Федерации определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей», — сказал представитель министерства.



Для тех, кто прослужил с 1 по 31 октября, 195 тысяч — это минимум. Если фактический срок службы меньше, то и сумма будет меньше.



Сергей Микищенко пояснил, что деньги военнослужащие получают на банковские карты в период с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.





В дальнейшем они будут получать довольствие с соответствующими надбавками, как все контрактники. Основная сумма зависит от оклада по воинской должности, оклада по званию и выслуги лет. Дополнительные выплаты предусмотрены за особые условия службы или особые достижения.



Как сообщают «Известия» со ссылкой на тот же источник, денежное содержание мобилизованным начнут выплачивать досрочно, с 8 ноября.



Также на федеральном уровне разработаны меры поддержки семей мобилизованных. Пакеты мер разработаны и на уровне регионов. Так, Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о льготах для военнослужащих и членов их семей. В республике принято более 30 мер поддержки. Льготы дополняют федеральные меры поддержки, касающиеся сохранения рабочих мест, предоставления кредитных каникул, льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие.









Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии 7 ноября начальник Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что в телеграм-канале разработан чат-бот, в котором можно найти ответы на вопросы по мерам поддержки семей участников специальной военной операции.

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