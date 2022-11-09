В Уфе эксперты обследуют памятник Салавату Юлаеву

10:45, 09 ноя 2022

В Уфе приступили к демонтажу памятника башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, памятник нуждается в серьезной реконструкции.







Монумент является объектом культурного наследия федерального значения, и поэтому необходимо провести несколько обязательных процедур согласно действующему законодательству.



Скульпторы-реставраторы из ГОСНИИР (Москва) провели полевые работы по обследованию чугунной облицовки памятника с отбором проб. Также были выполнены лабораторные исследования и оформлен отчет. С 8 по 11 ноября специалисты повторно выезжают на объект для уточнения полученных данных.





В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы согласно заключенному муниципальному контракту. По контракту, окончание этих работ состоится 6 марта 2023 года.



После завершения проектно-изыскательных работ уже будет понятно, каким образом будут реставрировать памятник Салавату Юлаеву.

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