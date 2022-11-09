Глава администрации Куюргазинского района Башкирии предупредил семьи мобилизованных об опасности

11:37, 09 ноя 2022

Руководитель Куюргазинского района Юлай Ильясов высказался на своей странице в соцсетях.







«Мошенники наживаются на смерти. Обзванивают граждан, рассчитывая попасть на родственников пострадавших или погибших в зоне боевых действий, чтобы выманить у них пособия», — написал он.



Родственникам в таких случаях выплачивают страховое возмещение и единовременные пособия. Мошенники же убеждают их, что средства нужно инвестировать или направить на «безопасный счет».



Они пользуются тем, что человек находится в подавленном эмоциональном состоянии и на него проще оказать психологическое воздействие.





Чтобы не стать жертвой мошенничества, нельзя «никогда и ни в коем случае» сообщать персональные данные, номер банковской карты, коды из СМС и секретные слова звонящим, кем бы они не представились, предупредил глава района.

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