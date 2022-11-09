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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Мечетлинского района Башкирии Владислав Щербинин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Мечетлинского района Башкирии Владислав Щербинин

14:55, 09 ноя 2022

В Башкирии простились с Владиславом Щербининым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин.



Проститься с воином приехала заместитель председателя Госсобрания-Курултая Башкирии Тамара Тансыккужина.

Владислав Щербинин в селе Большеустьикинское Мечетлинского района. В ноябре 2010 года был призван в ряды ВС РФ. Службу проходил на должности войскового разведчика. В июле 2022 года он подписал контракт о прохождении военной службы сроком на 6 месяцев. Служил командиром отделения мотострелковой роты.


«Трудно выразить словами нашу скорбь – она слишком велика. Только словами не залечить эту рану. Пусть добрые воспоминания и светлая память о Владиславе будут хоть малым утешением. Выражаю искренние соболезнования матери, отцу, родным и близким нашего земляка», - сказал Анис Асадуллин, добавив, что память о Владиславе будет вечно жить в наших сердцах.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Аниса Асадуллина
Теги: Мечетлинский район спецоперация Погибшие на Украине
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