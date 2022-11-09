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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Чишминского района Башкирии Инзир Субханкулов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Чишминского района Башкирии Инзир Субханкулов

18:56, 09 ноя 2022

Проводить бойца в последний путь пришли его родственники, друзья, односельчане.

В селе Салихово Чишминского района сегодня простились с Инзиром Субханкуловым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Он был мобилизован 27 сентября.



На траурном митинге присутствовали не только родные и друзья бойца, но и глава администрации района Ришат Мансуров, депутат Курултая Раиль Асадуллин, главы сельсоветов, а также односельчане.


В армии Инзир Субханкулов сначала служил в должности водителя, затем стал командиром отделения. В газете «Родник плюс» отмечают, что он всегда был позитивным, трепетно относился к понятиям воинского долга и чести. Односельчане отзываются о нем как о работящем мужчине с добрым сердцем и широкой душой.

Погиб боец 30 октября.

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Источник: www.proural.info
Теги: Чишминский район Погибшие на Украине спецоперация Салихово
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