Как будем отдыхать в 2023 году: календарь праздничных дней в России

09:02, 10 ноя 2022

До нового года еще больше месяца, а календарь рабочих, выходных и праздничных дней на 2023 год уже имеется. Начнем его, как обычно, с больших новогодних каникул, а потом нас ждут четырех- и трехдневные выходные.







Новый год на этот раз выпадает на ночь с субботы на воскресенье, так что споров о том, делать последний рабочий день года выходным или нет, похоже, не будет. Все праздничные и выходные дни в 2023 году пройдут согласно календарю, который правительство утвердило еще в конце августа. Но со временем мы стали забывать, когда отдыхаем и работаем (да и пойди запомни все выходные и праздники, которых в 2023 году будет 118), поэтому считаем своим долгом опубликовать календарь, который подскажет, когда вы можете позволить себе отдохнуть, а когда отдых легким движением руки превратится в прогул.



Начнем с новогодних каникул. Они продлятся по 8 января. Выходные с 1 и 8 января, которые придутся на воскресенья, переносятся на 24 февраля и 8 мая 2023 года соответственно. Благодаря этим переносам в феврале и мае мы будем отдыхать сразу четыре дня — с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая.



Кроме того, по три дня будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.





День России, который отмечают 12 июня, в 2023 году приходится на понедельник, поэтому с учетом выходных дней до него жители страны будут отдыхать с 10 по 12 июня. В ноябре трехдневные выходные получатся по случаю Дня народного единства (4 ноября), который в 2023 году выпадает на субботу, поэтому нерабочим будет ближайший понедельник, 6 ноября.



А вот 8 марта, которое в 2023 году придется на среду, будет отдельным выходным днем.

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Фото: freepik