В Кигинском районе Башкирии в зону СВО отправили добровольцев батальона имени Салавата Юлаева

13:51, 10 ноя 2022

В Башкирии начали провожать добровольцев в батальон имени Салавата Юлаева. Формирование будет участвовать в специальной военной операции. Об отправке жителей Кигинского района республики, пожелавших вступить в отряд, 10 ноября в своих соцсетях сообщила глава муниципалитета Зухра Гордиенко.







– Ночь. Районный дом культуры. Автобус. Негромко звучит «Прощание славянки», – написала чиновница. – Провожаем добровольцев в отряд имени Салавата Юлаева. Желаем здоровья, силы духа и сильного ангела-хранителя, победы, вернуться живыми и здоровыми.



Она добавила, что среди добровольцев батальона есть и руководитель местного дома культуры.





О формировании батальона имени Салавата Юлаева было объявлено 1 октября. В него набирают жителей Башкирии, которые прошли горячие точки и участвовали в боевых действиях. Ранее республика уже создала два добровольческих батальона – они носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.

Читайте также: Боец из Кигинского района Башкирии под плотным огнем неонацистов вывел в безопасное место загруженный автомобиль

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Зухра Гордиенко / vk.com