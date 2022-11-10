Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Кигинском районе Башкирии в зону СВО отправили добровольцев батальона имени Салавата Юлаева

В Кигинском районе Башкирии в зону СВО отправили добровольцев батальона имени Салавата Юлаева

13:51, 10 ноя 2022

В Башкирии начали провожать добровольцев в батальон имени Салавата Юлаева. Формирование будет участвовать в специальной военной операции. Об отправке жителей Кигинского района республики, пожелавших вступить в отряд, 10 ноября в своих соцсетях сообщила глава муниципалитета Зухра Гордиенко.



– Ночь. Районный дом культуры. Автобус. Негромко звучит «Прощание славянки», – написала чиновница. – Провожаем добровольцев в отряд имени Салавата Юлаева. Желаем здоровья, силы духа и сильного ангела-хранителя, победы, вернуться живыми и здоровыми.

Она добавила, что среди добровольцев батальона есть и руководитель местного дома культуры.


О формировании батальона имени Салавата Юлаева было объявлено 1 октября. В него набирают жителей Башкирии, которые прошли горячие точки и участвовали в боевых действиях. Ранее республика уже создала два добровольческих батальона – они носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.

Читайте также:

Боец из Кигинского района Башкирии под плотным огнем неонацистов вывел в безопасное место загруженный автомобиль
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Зухра Гордиенко / vk.com
Теги: Кигинский район спецоперация добровольцы батальон салавата юлаева
Читайте также

В Башкирии сформировали добровольческий батальон имени Салавата Юлаева
Общество в Башкирии
В Башкирии сформировали добровольческий батальон имени Салавата Юлаева
В Башкирии объявили набор добровольцев в батальон имени Салавата Юлаева
Общество в Башкирии
В Башкирии объявили набор добровольцев в батальон имени Салавата Юлаева
Бойцы башкирского батальона имени Салавата Юлаева будут получать в месяц от 200 тыс. рублей
Общество в Башкирии
Бойцы башкирского батальона имени Салавата Юлаева будут получать в месяц от 200 тыс. рублей
Батальон добровольцев имени Доставалова из Башкирии, действующий в зоне СВО, вышел на связь
Общество в Башкирии
Батальон добровольцев имени Доставалова из Башкирии, действующий в зоне СВО, вышел на связь


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: