В Нефтекамске скончался известный по всей республике актер-аниматор

17:14, 10 ноя 2022

Печальной новостью о судьбе известного в Нефтекамске и других городах республики актера поделились близкие мужчины. Он, вместе со своими коллегами, устраивал костюмированные шоу и представления. По словам близких, талант Радика позволял ему принимать образы совершенно разных героев – и от каждого зрители были в полнейшем восторге.







Для детей из Нефтекамска Радик Ганиев был не только актером, но и педагогом.



- Самый добрый, самый весёлый, самый позитивный, самый талантливый сосед. Ты очень многому научил мою старшую дочь, единственную мелодию, которую она играет на пианино, вязать крючком, вязать спицами., - пишет одна из знакомых Радика.



По предварительной информации, Радик Ганиев мог уйти из жизни из-за проблем с сердцем.

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Фото: соцсети